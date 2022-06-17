ФАС согласовала повышение цен на инсулин

Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение предельных цен на ряд форм выпуска инсулина, в том числе для введения с помощью инъекций, пишет «Коммерсантъ».

Рост максимальной стоимости препаратов составит от 5,5 до 28%. Инсулин используется для лечения сахарного диабета. В России его выдают гражданам бесплатно. Закупками инсулина занимается Минздрав.

Предельные цены вырастут в первую очередь на инсулин в шприц-ручках.

В ФАС газете пояснили, что решение связано с ростом производственных расходов.Повысить предельные цены ФАС просили российские компании «Герофарм» и «Медсинтез», а также датская Novo Nordisk.