Вологодские спортсмены с ограниченными физическими возможностями завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

17.06.2022 [Спорт]

Вологодские спортсмены с ограниченными физическими возможностями завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию и легкой атлетике.

В Дзержинске в эти дни проходят Открытые Всероссийские юношеские соревнования по плаванию на призы Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Всего в них принимают участие 117 спортсменов, девочки и мальчики 9-12 лет и юноши и девушки 13-15 лет из 22 регионов страны.

В первый соревновательный день Светлана Василисина стала серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем (соревновательный класс S9). Для 10-летней вологжанки эти соревнования стали первыми.

Ещё один дебютант соревнований, 13-летняя Дарья Макеева заняла 7 место, выполнив норматив первого спортивного разряда (соревновательный класс S10).

Так же накануне, только уже в Чебоксарах, стартовал Чемпионат России по лёгкой атлетике среди спортсменов с ПОДА. И уже первый день принес награды вологжанам. Игорь Кузнецов стал бронзовым призером в толкании ядра.

Отметим что в соревнованиях принимают участие 374 спортсмена из 53 регионов РФ.

Тэги: плавание, лёгкая атлетика

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