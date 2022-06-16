Пешеходная экскурсия «Четвертая Вологда: по шаламовским местам города» пройдет 18 июня

16.06.2022 [Культура]

Пешеходная экскурсия «Четвертая Вологда. По шаламовским местам города» состоится в субботу, 18 июня.

– В рамках 115-летия со дня рождения Варлама Шаламова приглашаем вас на пешеходную экскурсию, где вы, пройдя по памятным местам центральной части Вологды, узнаете не только много интересного о детстве великого русского писателя, но и сможете погрузиться в атмосферу Вологды первой четверти 20-го века, одного из самых интересных и ярких периодов в жизни нашей страны, – рассказывают сотрудники Вологодской картинной галереи.

Начало мероприятия 18 июня в 18:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Предварительная запись по телефонам: (8172) 72-14-07, 72-12-56, 72-14-33, 72-79-02.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: экскурсия, Шаламов, история

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