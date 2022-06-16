Пешеходная экскурсия «Четвертая Вологда: по шаламовским местам города» пройдет 18 июня

Пешеходная экскурсия «Четвертая Вологда. По шаламовским местам города» состоится в субботу, 18 июня.

– В рамках 115-летия со дня рождения Варлама Шаламова приглашаем вас на пешеходную экскурсию, где вы, пройдя по памятным местам центральной части Вологды, узнаете не только много интересного о детстве великого русского писателя, но и сможете погрузиться в атмосферу Вологды первой четверти 20-го века, одного из самых интересных и ярких периодов в жизни нашей страны, – рассказывают сотрудники Вологодской картинной галереи.