УФАС приостановило закупку службы городского хозяйства Вологды на 370 млн рублей

УФАС приостановило процедуру определения подрядчика на закупку МКУ «Служба городского хозяйства» города Вологды из-за жалоб сразу двух компаний. Сообщает портал GorodVO.

Издание пишет, что чиновники хотели снизить потребление электроэнергии наружным освещением города Вологды не менее чем на 50%. В конце мая на сайте госзакупок был объявлен аукцион на «Выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа города Вологды».

Начальная стоимость работ — 370 миллионов рублей.

За эти деньги подрядчик должен был провести мероприятия, направленные на энергосбережение, в числе прочего, заменить в областном центре более 10200 опор уличного освещения.

Выполнение работ и их оплата рассчитаны на несколько лет. Цель всех этих мероприятий — сократить как минимум вдвое расходы городского бюджета на уличное освещение.

Окончание подачи заявок было намечено на 14 июня. Однако, УФАС приостановило процедуру определения подрядчика из-за жалоб сразу двух компаний. Недовольными условиями конкурса стали ООО «ЕЭС-ГАРАНТ» и ООО «ЭЛМОНТ». В них приведено сразу несколько доводов, в том числе говорится о том, что неправильно определена цена контракта, неверно установлены дополнительные требования к подрядчикам, а также некоторые работы имеют отношение к работам по содержанию автомобильных работ, а не работ по энергосбережению.

В настоящее время обе жалобы находятся на рассмотрении.