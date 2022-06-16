Подросток из Великого Устюга, который на мопеде столкнулся с автомобилем, находится в коме

Подросток, который, катаясь на мопеде в Великом Устюге, столкнулся с автомобилем, находится в коме.

Ранее NewsVo писал, что в Великом Устюге ребёнок на мопеде столкнулся с автомобилем. ДТП произошло на перекрёстке улиц Рабочей и Шалаурова. Мальчик 2007 года рождения. Состояние тяжёлое. За его жизнь борются врачи.

Через сутки после ДТП появилась информация о том, что подросток в тяжёлом состоянии, находится на аппарате ИВЛ в коме. У него серьезная черепно-мозговая травма. К счастью, повреждения внутренних органов нет. Пишет газета «Советская мысль».

По динамике состояния будут решать вопрос об отправке в Вологду. Предварительная договоренность с областными врачами есть.