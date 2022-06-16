Подросток из Великого Устюга, который на мопеде столкнулся с автомобилем, находится в коме

16.06.2022 [Происшествия]

Подросток, который, катаясь на мопеде в Великом Устюге, столкнулся с автомобилем, находится в коме.

Ранее NewsVo писал, что в Великом Устюге ребёнок на мопеде столкнулся с автомобилем. ДТП произошло на перекрёстке улиц Рабочей и Шалаурова. Мальчик 2007 года рождения. Состояние тяжёлое. За его жизнь борются врачи.

Через сутки после ДТП появилась информация о том, что подросток в тяжёлом состоянии, находится на аппарате ИВЛ в коме.  У него серьезная черепно-мозговая травма. К счастью, повреждения внутренних органов нет. Пишет газета «Советская мысль».

По динамике состояния будут решать вопрос об отправке в Вологду. Предварительная договоренность с областными врачами есть.

Тэги: аварии, мопеды

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологодской области
В Вологде мужчина задушил девушку во время интимной близости
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
В Вологодской области отменили обязательную вакцинацию
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня

Похожие новости

На улице Ленинградской в Вологде опрокинулась газель

Машина опрокинулась, ударившись колесом о бордюр 

1351
0

Под Вологдой частный самолет потерпел аварию

Воздушное судно получило серьезные повреждения, но пострадавших нет.

1917
0

18 населенных пунктов осталось без электричества в Череповецком районе

В некоторых деревнях электроснабжение все еще не восстановлено

930
0

Жители нескольких районов Вологодской области из-за непогоды остаются без электричества

Аварии на линиях электропередач вызваны сильным ветром

1468
0

Авариями на электросетях в Вологодской области займутся следователи СК

И.о. директору филиала ПАО «Россети Северо-Запад» вручено представление об устранении нарушений закона, связанных с отсутствием организованного систематического информирования населения о причинах аварий

4318
0

Населенные пункты Череповецкого района вновь остаются без электричества

Аварийные отключения начались с приходом обильного снегопада

2105
0

Олег Кувшинников: «Такого массового отключения электроэнергии никогда не было в истории Вологодской области»

В новогодние выходные дни в регионе было зафиксировано 90 фактов отключения электроэнергии

1704
0

Поселок Суда Череповецкого района двое суток остается без воды

Причина засухи - авария на водопроводе

1080
0

В Великом Устюге подросток на мотоцикле попал под колеса автомобиля

Ребенок находится в реанимации

1164
0

По факту отключений отопления в Вологде прокуратура проводит проверку

За прошедший год прокуратурой области было выявлено более 2000 нарушений закона в сфере ЖКХ

1420
0

В Вологде родителям расскажут, как правильно перевозить детей в машине

Открытие проекта «Детство без опасности» запланировано на 25 сентября и пройдет на базе перинатального центра «Вологодской областной клинической больницы»

856
0

129 человек погибли в ДТП на дорогах Вологодской области в 2019 году

Основная причина смертельных аварий - выезд на встречку

2233
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пешеходная экскурсия «Четвертая Вологда: по шаламовским местам города» пройдет 18 июня
Выставка «Земский доктор» открывается в Музее истории города Кириллова
Жителям Вологды предлагают высказать свое мнение по поводу предварительной концепции благоустройства парка Ветеранов
В Череповце заигравшегося в прятки воспитанника детского сада искали с полицией
Искандер Сакаев: Пушкин — это автор, который великий и в то же время очень мстительный
В Череповце прораба осудили за гибель рабочего на стройке
УФАС приостановило закупку службы городского хозяйства Вологды на 370 млн рублей
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

1755
0
16.06.2022 [БлогоVO]

Доставка. Как это было 100 лет назад

208
0
16.06.2022 [Обзор Прессы]

Загадка Бородаевского озера

144
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика