Эльвира Набиуллина: «внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России, которые изменились после 24 февраля, могут сохраниться навсегда. Набиуллина в ходе выступления на ПМЭФ рассказала о ключевых проблемах, с которыми сейчас столкнулась экономика России и поделилась своим видением решения проблем. В первую очередь глава ЦБ считает необходимым проявлять гибкость и быстро реагировать на новые вызовы.

Набиуллина признала, что спецоперация и последовавшие за ней события в экономике, вызвали у инвесторов разочарование в российском фондовом рынке.

«Мы много работали, чтобы люди пришли на фондовый рынок, сейчас у них разочарование, и это вызов для нас», — отмечает глава ЦБ.

Она отметила, что внешние экономические условия для России могут оставаться таковыми всегда.

«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, значимо изменились», — заявила Набиуллина. Она уверена, что необходима переориентация на внутренний рынок.

«Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить то, о чем мы тоже говорили, но не продвигали, — выгоды от экспорта».

Также Набиуллина оценила текущую дефляцию в России и сказала, что пока ее нельзя назвать устойчивой. При этом сейчас основная задача — это справиться с деградацией российской экономики.

«Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда мы лишаемся привычного доступа к источникам технологий, приведет к деградации. Этого все хотят избежать. Это вопрос не постановки задачи. Конечно, задача — модернизация, только как? Чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-другому посмотреть на частную инициативу», — сказала она, выступая на ПМЭФ.

Набиуллина подчеркнула, что без частной инициативы в России не будет технологического развития.