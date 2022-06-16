Сказать добрые слова медикам в их профессиональный праздник 19 июня может каждый житель Вологодской области

16.06.2022 [Общество]

Передать слова благодарности медикам в их профессиональный праздник 19 июня может каждый житель Вологодской области. Департамент здравоохранения Вологодской области предлагает принять участие в «Марафоне благодарностей»

– Любой житель области может оставить свои теплые слова и пожелания в адрес любимых медицинских работников в группе Департамента здравоохранения в социальной сети через сервис «предложить новость» или в личных сообщениях сообщества. Пожелания принимаются в текстовом формате без графического оформления, по желанию можно добавить фото, – сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.

Также сообщается, что все направленные благодарности будут опубликованы в сообществе департаменте под хэштегом #спасибомедикам
 

Тэги: медики, благодарность, врачи, медсестры, санитарки

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