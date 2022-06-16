Отделение реанимации открылось после капитального ремонта в Вологодской областной клинической больнице

16.06.2022 [Общество]

Отделение реанимации Вологодской областной клинической больницы открылось после капитального ремонта.

– В отделении созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы медперсонала: полностью проведен капитальный ремонт помещений, предусмотрена возможность расширения коечного фонда, установлена система вентиляции с обеззараживанием воздуха, поступающего пациентам. Около каждого пациента размещены индивидуальные камеры видеонаблюдения. Информация с них отображается на экранах у поста медсестры, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.  

Помимо этого, сообщается, что отделение оснащено передовым медоборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, а также созданы комфортные условия для работы медицинского персонала.

Капитальный ремонт реанимационного отделения – это часть масштабного плана реформирования областной больницы.

– Еще в 2016 году была разработана и утверждена губернатором стратегия поэтапного развития лечебного учреждения. В рамках ее реализации с 2018 года мы постепенно ремонтировали отделения, сейчас дошли до реанимационного, – рассказал первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. – За пять лет отремонтировано 16 тысяч квадратных метров площадей, реорганизовано 18 отделений, установлено современное оборудование, что позволило не только создать комфортные условия для пациентов и медперсонала, но и освоить новые медицинские технологии. В течение этих лет дополнительно внедрена 31 новая медицинская технология, которая ранее не применялась в регионе. Все это вместе с квалифицированными кадрами позволило увеличить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Вологодской областной клинической больнице в пять раз. Работа в этом направлении будет продолжена.

В 2021 году на проведение ремонта было выделено 74 млн рублей, на оснащение – 54 млн. рублей в 2022 году.  

– Реанимационное отделение – это самое тяжелое отделение больницы. Здесь сконцентрированы пациенты в жизнеугрожающем состоянии, когда требуется замещение функций тех или иных органов. Это основная реанимация хирургического комплекса, который находится здесь. Поэтому проведенные работы - очень серьезный вклад в общую структуру жизни областной больницы и отделений, которые сосредоточены на Пошехонском шоссе, 23, – говорит главный врач медучреждения Дмитрий Ваньков.

Напомним, что Вологодская областная клиническая больница – это многофункциональное лечебное учреждение, в структуре которого более 100 подразделений, из них 62 лечебных, в том числе три региональных центра: сердечно-сосудистый, перинатальный и травматологический. Ежегодно более 120 тысяч вологжан получают медицинскую помощь в учреждении. Здесь проводится более девяти тысяч операций различного профиля. 1500 специалистов и современное оборудование позволяют предоставлять специализированную и высокотехнологичную помощь.

В этом году здесь планируется провести капитальные ремонты оставшихся шести операционных.

– Всего в этом году в регионе запланированы капитальные ремонты 73 объектов здравоохранения Вологодской области, в том числе центральных районных больниц, – отметил начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Тэги: здравоохранение, реформа здравоохранения, капремонт, реанимация, больница

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