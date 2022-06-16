В Вологде пьяный водитель вёз девушку в багажнике и пытался скрыться от погони

16.06.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего пьяного водителя автомобиля «КИА Соренто», который вёз пассажирку в открытом багажнике.

Росгвардейцы заметили машину на улице Северной около полуночи. Водитель проигнорировал требование об остановке и, наоборот, прибавил скорость и попытался скрыться, создавая аварийные ситуации. Иномарку удалось задержать во дворе дома на улице Горького.

«От обоих граждан исходил резкий запах алкоголя, а речь была невнятная. Девушка пояснила, что именно она находилась за рулем», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Водителя и его пассажирку передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьяный водитель, пассажиры, Росгвардия

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