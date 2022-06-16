Жителя Вологодской области осудили за оправдание теракта в здании ФСБ в Архангельске

16.06.2022 [Происшествия]

Житель Вологодской области осужден за оправдание терроризма.

2-м Западным окружным военным судом на выездном заседании в городе Вологде вынесен обвинительный приговор в отношении жителя региона, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России. Расследование уголовного дела проведено следственным подразделением УФСБ России по Вологодской области.

«В 2018 году подсудимый, придерживаясь анархических взглядов, преследуя цель сформировать у неопределенного круга лиц мнение о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, допустимости осуществления террористической деятельности для достижения социально-политических целей анархизма, разместил в открытом доступе в одном из популярных сообществ в социальной сети „ВКонтакте“ запись об одобрении совершенного на территории г. Архангельска теракта. Действия мужчины суд квалифицировал как публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», — сообщают в УФСБ России по Вологодской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч рублей.  Приговор вступил в законную силу.

Санкция ч. 2 ст. 205.2 УК России предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Теракт в архангельском управлении ФСБ утроил студент в октябре 2018 года. Молодой человек взорвал бомбу в здании службы. Он погиб, еще три сотрудника службы в больнице. Студент, подорвавший себя, осуждал работу сотрудников ФСБ.

В УФСБ России по Вологодской области поясняют, что терроризм нельзя оправдывать никак, в том числе по политическим взглядам. 

Статья 205.2 УК России введена в российское законодательство после ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма № 196 от 16 мая 2005 года (ратифицирована Федеральным законом № 56-ФЗ от 20 апреля 2006 г.). Согласно ч. 2 ст. 5 Конвенции, каждое государство «принимает такие меры, которые могут потребоваться для признания публичного подстрекательства к совершению террористического преступления […] в качестве уголовного преступления в рамках своего внутреннего законодательства».

Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие Конвенцию, признали, что «террористические преступления […], независимо от того, кем они совершаются, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы соображениями политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера, и ссылаясь на обязательство всех Сторон предотвращать такие преступления и, если они не были предотвращены, осуществлять уголовное преследование, чтобы за их совершение назначалось наказание с учетом их тяжести».

Тэги: теракты, Терроризм, протесты

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