Концерт хоровой капеллы пройдет в Софийском соборе в Вологде 17 июня

16.06.2022 [Культура]

Концерт Хоровой капеллы города Вологды имени Владимира Сергеева пройдет в Софийском соборе 17 июня. 

– Концертная программа посвящена памяти Владимира Михайловича Сергеева. В программе прозвучат произведения А. Аренского, М. Глинки, А. Архангельского, С. Рахманинова, В. Калинникова, П. Чеснокова, К. Шведова, М. Гоголина и других композиторов, – сообщает Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников» создана при Управлении культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.

Количество мест ограничено, поэтому организаторы советуют приобретать билеты заранее.

Подробнее о приобретении билетов на странице городской Дирекции праздников.

Начало концерта 17 июня в 18:30.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: концерт, Софийский собор, хор, музыка

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