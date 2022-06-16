Концерт хоровой капеллы пройдет в Софийском соборе в Вологде 17 июня

Концерт Хоровой капеллы города Вологды имени Владимира Сергеева пройдет в Софийском соборе 17 июня.

– Концертная программа посвящена памяти Владимира Михайловича Сергеева. В программе прозвучат произведения А. Аренского, М. Глинки, А. Архангельского, С. Рахманинова, В. Калинникова, П. Чеснокова, К. Шведова, М. Гоголина и других композиторов, – сообщает Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников» создана при Управлении культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.