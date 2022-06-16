В Вологде 61-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире деревянного дома № 29 на улице Гиляровского. Он скончался в машине «скорой» по пути в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщение о возгорании поступило 15 июня в 23:30. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. 12 соседей погибшего, в том числе троих детей, спасли пожарные. Ещё восемь жильцов дома вышли на улицу до прибытия спецслужб.

Предварительные причины возгорания — неосторожное обращение с огнём или нарушение правил эксплуатации электрооборудования.