В Вологде 61-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире

16.06.2022 [Происшествия]

В Вологде 61-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире деревянного дома № 29 на улице Гиляровского. Он скончался в машине «скорой» по пути в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщение о возгорании поступило 15 июня в 23:30. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. 12 соседей погибшего, в том числе троих детей, спасли пожарные. Ещё восемь жильцов дома вышли на улицу до прибытия спецслужб.

Предварительные причины возгорания — неосторожное обращение с огнём или нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Тэги: пожар, гибель человека

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