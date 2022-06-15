Концерты оркестра духовых инструментов пройдут в Вологде по четвергам в июне и июле

Концерты оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» пройдут в Кировском сквере в Вологде каждый четверг июня и июля.

– Это ставшее широко известным далеко за пределами нашего города музыкальное событие реализует любимый вологжанами Концертный оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» и дирижер Андрей Шабанов. Коллектив возрождает, продолжает и развивает классические традиции садово-парковой музыкально-досуговой культуры в нашем городе, – говорит начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды Елена Доможирова.

Все желающие смогут посетить эти концерты под открытым небом совершенно бесплатно.

В репертуаре оркестра симфонические, народные и эстрадные произведения, а также оперетта и джазовые композиции.

«Классик-модерн бэнд» — профессиональный оркестр духовых инструментов появился благодаря Виктору Кочневу в 1991 году. Благодаря Виктору Леонидовичу этот оркестр стал одним из лучших и наиболее известных музыкальных коллективов региона. Минувшей зимой Виктор Кочнев скончался после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Начало концертов под открытым небом в 18:00 каждый четверг в июне и июле этим летом в Кировском сквере на пересечении улиц Ленина и Зосимовской.

Возрастных ограничений нет.