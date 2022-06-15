Медики Вологды могут пройти курс иппотерапии после работы в условиях пандемии коронавируса

15.06.2022 [Общество]

Конно-спортивный клуб «Виват» из Вологды получил грант президента РФ на реализацию проекта «Лечебная верховая езда — медикам», в рамках которого медработники могут пройти курс иппотерапии после работы в условиях эпидемиии коронавируса.

«Как показала практика общение с лошадьми приносит невероятное удовольствие и пользу здоровью. Иппотератия — это сплошной антистресс. Общение с лошадьми будет очень полезно и после тяжелой трудовой недели. Лошади отлично прогоняют депрессивные и меланхоличные состояния, дарят душевное спокойствие и энергетическую подпитку», — говорится в сообщении группы клуба в соцсети.

К участию в проекте приглашаются и волонтёры, которые оказывали помощь больным коронавирусом. Записаться в группу участников можно с 10 июля 2022 года по телефону 8(900)-534-54-75.

Тэги: медики, волонтеры, лошади, грант

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