В Вологде в следующем году будет удвоено финансирование проекта «Народный бюджет ТОС»

15.06.2022 [Общество]

Реализацию проекта «Народный бюджет ТОС» обсудил Мэр Вологды Сергей Воропанов с председателями территориальных общественных самоуправлений. В связи с новыми экономическими условиями, которые вызваны западными санкциями, он предложил в этом году отложить реализацию народных инициатив, однако в следующем сезоне финансирование программы планируется увеличить в два раза.

Напомним, в 2022 году по проекту «Народный бюджет» планировались к реализации 32 инициативы – благоустроенные тротуары, детские и спортивные площадки, новые места для отдыха. Жители Вологды их выбрали голосованием, в котором приняли участие более 37 тысяч человек.

«Нынешняя экономическая ситуация диктует свои правила. Другого варианта на данный момент нет - проекты «Народного бюджета» в этом году не реализовать. Цены нестабильные, подрядчики не рискуют брать объекты, в полном объёме проекты не сделать. Поэтому предлагаю следующий подход. Во-первых, удвоить на 2023 году сумму «Народного бюджета» для каждого ТОСа, во–вторых, отправить проекты на доработку с учётом увеличения сумм», - предложил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

После обсуждения этих вариантов окончательное решение было принято вместе с общественниками.

«В связи с текущими событиями принято решение отложить реализацию «Народного бюджета ТОС» 2022 года на 2023 год, но при этом удвоить финансирование. К тому моменту мы ожидаем стабильности в нашей экономике. Мы будем понимать, какие цены сложатся на стройматериалы, это будут понимать и подрядчики», - сказал председатель ТОС «Горького» Максим Васильев.

Напомним, сейчас по условиям проекта каждому ТОСу выделяется от 800 тысяч до 2,5 млн рублей в год из городского бюджета. Сумма зависит от числа жителей, проживающих на конкретной территории. Как отмечают общественники, удвоенное финансирование позволит реализовать проекты в полном, а, возможно, и в расширенном объеме.

«Когда мы проектировали программу «Народного бюджета ТОС», столкнулись с проблемой нехватки денег. Хочется много, а финансирование не позволяет. Поэтому кроили, урезали проекты. Действительно, когда в следующем году у нас будет двойной бюджет, то можно будет реализовать инициативу до конца, не обрывая работы на середине. Думаю, это было правильным решением», - отметила председатель ТОС «Ковырино» Наталия Колыгина.

«Удвоенная сумма бюджета ТОС «Водники» в 2023 году составит 5 млн рублей. Мы сможем не только обустроить тротуары на ул. Северной, за которые проголосовали жители, но и, возможно, реализовать еще один проект в нашем районе», - сказала председатель ТОС «Водники» Анна Степанова.

Как подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов, если после реализации первого проекта останутся свободные средства, на территории ТОСа будет реализован второй проект, занявший второе место в рейтинге по итогам голосования.

Напомним, с начала реализации проекта «Народный бюджет ТОС», то есть с 2019 года, в областной столице уже воплощено в жизнь почти 100 инициатив жителей.

Тэги: ТОСы, народный бюджет

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