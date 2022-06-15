В двух детсадах Вологды калорийность меню для детей была занижена

В Вологде прокуратура установила, что в двух детских садах города калорийность меню для детей была занижена.

Ведомство инициировало проверку по фактам публикаций в интернете о снижении качества питания в детсадах города. В частности, NewsVO сообщал ранее, что в апреле 2022 года около 400 родителей Вологды подписали обращение на все уровни власти с жалобой на питание.