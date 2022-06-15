В двух детсадах Вологды калорийность меню для детей была занижена

15.06.2022 [Происшествия]

В Вологде прокуратура установила, что в двух детских садах города калорийность меню для детей была занижена.

Ведомство инициировало проверку по фактам публикаций в интернете о снижении качества питания в детсадах города. В частности, NewsVO сообщал ранее, что в апреле 2022 года около 400 родителей Вологды подписали обращение на все уровни власти с жалобой на питание.

«С учетом изложенного прокуратурой города Вологды в адрес руководителей учреждений дошкольного образования внесены представления, которые рассмотрены, калорийность блюд увеличена до норматива, 4 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Тэги: детсады, прокуратура, проверка, нарушения, питание в садах

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологодской области
В Вологде мужчина задушил девушку во время интимной близости
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
В Вологодской области отменили обязательную вакцинацию
Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
В Череповце горит склад на территории хлебокомбината
В Вологде определен подрядчик на реализацию новой схемы движения на съезде с Октябрьского моста

Похожие новости

В детсадах и школах Вологды разрешили проводить новогодние ёлки

Отдельный класс или группа сможет провести мероприятие в школе, театре или музее

2260
0

В Зашекснинском районе Череповца появился баннер с требованием обеспечить детей местами в детсадах

Родители малышей из ЗШК с июня судятся с череповецкой мэрией и управлением образования

1922
0

Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской

Разговор получился напряженный, не обошлось без обвинений с обеих сторон

5051
0

В здании детсада в микрорайоне Ананьино в Вологде откроют филиал школы № 22

С сентября в учреждении будут обучать первоклассников, необходимое для этого оборудование уже закуплено

1087
0

30 июня детсады Вологды будут работать в обычном режиме

Спецслужбы провели проверку сообщений о минировании и ничего подозрительного не обнаружили

1023
0

В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов

В редакцию поступили сообщения о том, что идет эвакуация из садиков в микрорайоне ПЗ

5738
0

Активисты сообщают о захвате газона у дома №36 по улице Ярославской в Вологде строителями садика

Тяжелая техника ездит со стройматериалами в зоне действия знака "Жилая зона", грузовики с грязными колесами выезжают с территории стройки, поднимая пыль, а благоустройство территории возле садика ведется за счет газонов дома №36

2476
0

Прокуратура объявила предостережение подрядчику, строящему детсад на улице Ярославской

Завершить строительство фирма обязана к 21 июня, но не все работы находятся в завершающей стадии

1756
0

В Вологодском районе производитель продал в детсад просроченные молочные продукты

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора

1720
0

В Вологде после капремонта в помещениях на улице Яшина, 40 откроют детсад

По словам мэра города Сергея Воропанова, раньше там располагалось детское учреждение, которое закрыли за ненадобностью

1453
0

Детсад на месте сквера на улице Ярославской в Вологде планируют сдать в июне

На данный момент готовность объекта составляет 80%

2290
0

С 4 по 7 мая в детсадах Вологодской области будут функционировать дежурные группы

Школы и колледжи работать не будут 

2362
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Медики Вологды могут пройти курс иппотерапии после работы в условиях пандемии коронавируса
Вологжанин Данил Росляков завоевал серебряную медаль в беге на 200 метров на «Фестивале спринта»
В Вологде осудили директора спортивно-развлекательного центра, в котором травмировались дети
В Вологде в следующем году будет удвоено финансирование проекта «Народный бюджет ТОС»
В двух детсадах Вологды калорийность меню для детей была занижена
Алексей Ведров из Великого Устюга погиб в ходе спецоперации на территории Украины
В Вологде началось формирование нового состава Общественного совета
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

764
0
14.06.2022 [БлогоVO]

Зажмуриваешься, открываешь глаза, а перед тобой — Россия Прокудина-Горского

459
0
15.06.2022 [Обзор Прессы]

Горожане собрали почти 1,4 млн рублей для 15-летней школьницы, чудом выжившей в ДТП

225
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика