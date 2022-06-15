В Вологде началось формирование нового состава Общественного совета

15.06.2022 [Общество]

Действующий созыв Общественного совета Вологды был сформирован в июне 2021 года сроком на один год. В ближайшее время его полномочия истекают, в связи с чем в областной столице началось формирование нового состава общественного органа. В этом году процедура пройдет по новым правилам, утверждённым в положении об Общественном совете, принятом в мае 2022 года.

Если ранее в состав Общественного совета входило 33 представителя различных сфер, то сейчас будет 35. По 10 человек выдвинут глава и мэр города, эти списки уже сформированы. Еще 10 будущих членов нового Совета выберут из представителей НКО, которые должны будут подать заявки на конкурсный отбор. Он стартовал сегодня, заявки от представителей некоммерческих объединений принимают до 24 июня по адресу: Каменный мост, 4, каб. 77. Дополнительная информация по телефону: 72-23-48.

Также введено звание «Почетный член Общественного совета города», пять его обладателей тоже войдут в новый созыв. Их выберут по итогам работы действующего созыва. Почетным членом может стать активный участник Совета, который внес значимый вклад в решение вопросов социально-экономического развития Вологды.

«Общественный совет — это эффективный инструмент получения обратной связи и отстаивания мнения жителей. Все социально значимые изменения, которые происходят в городе, в обязательном порядке предварительно получают экспертную оценку. Вместе нам удалось решить многие проблемы. И считаю важным сохранить преемственность в работе Совета, чтобы его новый состав мог опереться на предыдущий опыт и продолжать эффективно работать на благо Вологды. Поэтому принято решение ввести звание почетного члена Общественного совета, обладатели которого и будут связующим звеном», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Новый состав Общественного совета сформируют до конца июня. Цель этого органа — обеспечить постоянное взаимодействие и социальное партнерство Администрации Вологды  с общественностью.

Напомним, действующий состав Совета проделал большую общественную работу. Было проведено порядка 30 заседаний, рассмотрены вопросы, касающиеся социальной и экономической сфер города. Это сохранение объектов культурного наследия, организация летнего отдыха детей, учебного процесса в период пандемии, снижение влияния пандемии на экономику города Вологды, рекультивация полигона ТБО на улице Мудрова, обсуждение проекта Экологического стандарта города Вологды и проекта дизайн-кода. Также была учреждена Премия Общественного Совета «Мы — вологжане! Мы активны», которая представляет собой конкурс социально направленных инициатив и проектов, способствующих повышению качества жизни вологжан. В этом году она пройдет в Вологде во второй раз.

Тэги: общественный совет

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