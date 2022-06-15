Курсант военного вуза в Вологодской области украл деньги с карты сослуживца

15.06.2022 [Происшествия]

Вологодский гарнизонный военный суд вынес приговор курсанту военного вуза, признанному виновным в краже денег с банковского счёта сослуживца.

Установлено, что подсудимый А. в спальном расположении казармы незаметно взял телефон потерпевшего и перевёл с его счёта 11 500 рублей на счёт российской букмекерской конторы.

«На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ категория совершенного А. преступления изменена с тяжкого на преступление средней тяжести», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

Тэги: вуз, курсанты, кража, деньги, суд, приговор, штраф

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