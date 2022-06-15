В Вологде пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

В Вологде сотрудники ДПС задержали пьяного 42-летнего местного жителя за рулём автомобиля «Ниссан Навара», сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На улице Воркутинской мужчина проигнорировал требования полицейских об остановке и пытался скрыться. После непродолжительной погони нарушитель остановил машину. Выяснилось, что у него не было прав. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

На задержанного составили протоколы за вождение без прав, пьяную езду, невыполнение требования об остановке, езду по тротуарам и нарушение правил применения ремней безопасности. Выяснилось также, что ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. По факту повторного управления ТС в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело. Теперь вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.