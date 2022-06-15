«Макдоналдс» с новым названием появится в Вологде только к Новому году

15.06.2022 [Экономика]

«Макдоналдс» с новым названием «Вкусно и точка» появится в Вологде только к Новому году. Об этом рассказала заместитель Мэра города, начальник Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина. Сообщает Вологда.рф.

«Вологжанам не стоит ждать открытия «Вкусно — и точка!» этим летом. В Вологду преемник закрывшегося «Макдональдса» придёт под Новый год. Это связано с очередностью возобновления деятельности на территории нашей страны данной российской сети взамен «Макдоналдса». Дело в том, что Вологда с численностью населения чуть более 300 тыс. человек попала в четвертую очередь открытия ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка!», — говорит Светлана Пахнина.

Отмечается, что в первую очередь рестораны открываются в Москве и Санкт-Петербурге.  Затем рестораны откроются в городах с численностью жителей более 1 млн. человек, в третью очередь попали города с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек. И лишь на четвертом этапе данные рестораны начнут осуществлять свою деятельность в оставшихся городах России.

Тэги: фастфуд

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