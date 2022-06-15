Французский, английский и китайский - такие языки выбрали для сдачи ЕГЭ ученики вологодских школ

В Вологодской области продолжается экзаменационная пора. 14 июня выпускники сдавали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Выпускники выбирают данные предметы, если они необходимы им для поступления в вуз.

14 июня явка на ЕГЭ по биологии составила 868 человек, на ЕГЭ по английскому языку – 478 человек, по немецкому – 12 человек, по французскому и китайскому языкам – по 1 человеку.

«Экзамен прошел в штатном режиме, без технических сбоев и организационных нарушений. Разрешенных средств обучения и воспитания не было, – рассказала директор Центра информатизации и оценки качества образования Ольга Несговорова. - С целью контроля за процедурой проведения экзаменов в ППЭ были аккредитованы 107 общественных наблюдателей, в ситуационный центр по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации - 65 общественных наблюдателей».

Свои результаты участники сегодняшнего ЕГЭ по биологии смогут узнать не позднее 29 июня, по иностранным языкам – не позднее 4 июля.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать по телефону «Горячей линии» - 8 (8172) 71-36-46.