В Вологодской области 500 детей ждут усыновления

За прошлый год более 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новую семью. С начала этого года уже 151 ребенок нашел своих родителей. Таковы данные департамента социальной защиты Вологодской области.

«Ежегодно более 600 вологодских семей принимают в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще порядка 2,5 тысяч замещающих семей, воспитывающих ребят, живет на Вологодчине. И почти 500 детей ждут своих мам и пап, — рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов. — Родительства не стоит бояться, а сотрудники соцзащиты, органов опеки и попечительства с удовольствием помогут решить любые возникающие в процессе установления опеки вопросы».

С декабря прошлого года государственная услуга по установлению и прекращению опеки над малолетними и попечительства над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, проживающими на территории области, отнесена к массово социально значимым услугам и предоставляется в электронном формате с использованием инфраструктуры Единого портала государственных и муниципальных услуг и функций.

Для получения услуги необходимо зайти на портал. Для удобства заявителей пошаговая инструкция для получения услуги размещена на сайте Департамента социальной защиты населения области в разделе «Перечень государственных услуг в сфере социальной защиты, опеки и попечительства, предоставляемых в электронном виде.

В департаменте социальной защиты населения напоминают, что стать родителями просто, для этого достаточно пройти 10 несложных шагов: