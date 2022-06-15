В Вологодской области 500 детей ждут усыновления

15.06.2022 [Общество]

За прошлый год более 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новую семью. С начала этого года уже 151 ребенок нашел своих родителей. Таковы данные департамента социальной защиты Вологодской области. 

«Ежегодно более 600 вологодских семей принимают в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще порядка 2,5 тысяч замещающих семей, воспитывающих ребят, живет на Вологодчине. И почти 500 детей ждут своих мам и пап, — рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов. — Родительства не стоит бояться, а сотрудники соцзащиты, органов опеки и попечительства с удовольствием помогут решить любые возникающие в процессе установления опеки вопросы».

С декабря прошлого года государственная услуга по установлению и прекращению опеки над малолетними и попечительства над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, проживающими на территории области, отнесена к массово социально значимым услугам и предоставляется в электронном формате с использованием инфраструктуры Единого портала государственных и муниципальных услуг и функций.

Для получения услуги необходимо зайти на портал. Для удобства заявителей пошаговая инструкция для получения услуги размещена на сайте Департамента социальной защиты населения области в разделе «Перечень государственных услуг в сфере социальной защиты, опеки и попечительства, предоставляемых в электронном виде.

В департаменте социальной защиты населения напоминают, что стать родителями просто, для этого достаточно пройти 10 несложных шагов:

  1. Обращаемся в орган опеки и попечительства по месту жительства для первичной консультации;

  2. Собираем необходимые документы;

  3. Подаем заявление;

  4. Ждем проверки жилищных условий;

  5. Ждем решения органа опеки;

  6. Ищем ребенка;

  7. Знакомимся с ребенком;

  8. Пишем заявление о готовности воспитывать ребенка;

  9. Обращаемся в соответствующее ведомство за установлением опеки над сиротой;

  10. Забираем ребенка в семью.

 

Тэги: дети-сироты, сироты

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологодской области
В Вологде мужчина задушил девушку во время интимной близости
Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
В Вологде с 9 июня поменяется схема движения в Драмтеатра
Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией
В Вологодской области отменили обязательную вакцинацию
Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
Более 400 девятиклассников не сдали ОГЭ по математике в Череповце

Похожие новости

В Вологодской области будет увеличен размер жилищного сертификата для детей-сирот

Соответствующий законопроект 14 июня был рассмотрен на заседании коллегии ЗСО

323
0

В Вологодской области стартовала акция «На каникулы в семью»

В рамках акции жители области могут пригласить детей из центров помощи детям-сиротам в гости на время каникул

1397
0

Вологодские депутаты увеличили пособия на детей-сирот до прожиточного минимума

Соответствующий закон принят сегодня на сессии областного парламента

1455
0

В Вологодской области увеличат денежное содержание детей – сирот в семьях

На 2022 год его размер составит 12 201 рубль

1594
0

18% семей с детьми в Вологодской области относятся к категории малоимущих

72 272 ребёнка в регионе живут в семьях, нуждающихся в соцподдержке. В 2014 году таких детей было всего 2 804

1904
0

Прием заявлений на получение жилищных сертификатов для детей-сирот в Вологодской области стартует 1 апреля

На меру соцподдержки могут рассчитывать жители региона, достигшие 23 лет и получившие судебный акт о предоставлении помещения

1363
0

Сотрудники реорганизуемого центра помощи детям-сиротам «СоДействие» в Вологде начали получать уведомления о сокращении

При этом одному из сотрудников центра предложили должность младшего воспитателя с окладом менее 5 000 рублей

2703
0

Детям-сиротам в Вологодской области будут выдавать сертификаты на покупку жилья

Мера социальной поддержки начнет работать с 1 января 2021 года

1835
0

Прокуратура требует увеличить расходы на обеспечение жильем детей-сирот в Вологодской области

Кроме того, у ведомства целый ряд предложений по поводу увеличения расходных обязательств области в бюджете на 2021 год

1319
0

В Вологде закроют центр помощи детям-сиротам «СоДействие»

Его присоединят к Вологодскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1

2803
0

Вологжанина будут судить за кражу денег со счетов сирот

Сумма ущерба составила более 560 тысяч рублей

1852
0

Более 3 тысяч сирот стоят в очереди на получение жилья в Вологодской области

В 2020 году на эти цели из бюджета региона выделено 817,1 млн. рублей

1953
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Курсант военного ВУЗа в Вологодской области украл деньги с карты сослуживца
Участники Петербургского международного экономического форума протестируют новый голосовой помощник от Мегафона
В Вологде пьяный водитель пытался скрыться от полицейских
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
«Макдоналдс» с новым названием появится в Вологде только к Новому году
Французский, английский и китайский - такие языки выбрали для сдачи ЕГЭ ученики вологодских школ
В Вологодской области 500 детей ждут усыновления
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

234
0
14.06.2022 [БлогоVO]

Зажмуриваешься, открываешь глаза, а перед тобой — Россия Прокудина-Горского

368
0
15.06.2022 [Обзор Прессы]

Горожане собрали почти 1,4 млн рублей для 15-летней школьницы, чудом выжившей в ДТП

86
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика