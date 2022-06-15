В России 20,9 млн человек живет за границей бедности

Росстат представил информацию о границе бедности в I квартале 2022 года. В ведомстве отчитались, что в I квартале 2022 года граница бедности составила 12 тыс. 916 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности — 20,9 млн человек или 14,3% жителей страны.

«По сравнению с I кварталом 2021 года численность населения с доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 года увеличилась на 0,1 п. п., или на 0,1 млн человек. Главной причиной роста стало ускорение инфляции до 11,54% (I квартал 2022 года к I кварталу 2021 года), которое превысило рост среднедушевых номинальных денежных доходов», — пишут статисты.

Несмотря на то, что среднедушевые номинальные доходы в I квартале 2022 года составили 36 тыс. 234 руб., что на 10,9% больше, чем в I квартале 2021 года. Реальные денежные доходы сократились на 1%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 1,2%.