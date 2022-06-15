На вологодском молоке будут тестировать отечественный Tetra Pak

15.06.2022 [Общество]

Вице-премьер Виктория Абрамченко, заявила, что в России будет создана отечественная упаковка для продуктов, которая вытеснит с рынка импортные аналоги. Пишет RG.

Производители уже проводят эксперимент по ее созданию. Планируется, что упаковка будет экологичной, то есть не повлияет на качество и безопасность того, что в нее расфасовано, уточнила вице-премьер

Первые партии российского картона для создания отечественного Tetra Pak уже закуплены. В первую очередь на него должна перейти молочная отрасль. Например, уже в этом году в нем будет продаваться вологодское молоко. 

Параллельно с налаживанием производства российской упаковки тестируются отечественные краски для нее. К слову, с 14 июня в магазинах появилось молоко ВМК в белых упаковках, до этого они были серыми. На фото молоко от 10 июня в серой упаковке и от 14 июня в новой белой упаковке:

Тэги: молоко, упаковка

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