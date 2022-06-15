Жителям одного из домов Вологды удалось сэкономить на счетах, благодаря энергосберегающим технологиям

2022 год объявлен в Вологде Годом энергоэффективности и энергосбережения. В его рамках в городе запланирован целый рад энергосберегающих проектов: от энергосервисных контрактов, связанных с экономией электричества, до Школы энергосбережения. Такие технологии используют и собственники жилых домов города. Преимущества подобных подходов обсудил с жителями в ходе выезда в один из жилых домов Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В панельном доме на ул. Панкратова, 86 программу по энергоэффективности реализуют в течение двух лет. Полгода назад установили в тепловом пункте погодозависимую автоматику, до этого утеплили торцовые стены дома, смонтировали пластиковые стеклопакеты в подъездах и энергосберегающие светильники. Все работы были проведены в рамках капитального ремонта.

«Сейчас получаем первый эффект от проделанной работы. Мы сравнили периоды 2021-го и этого года с января по май и увидели экономию в платежах на уровне 9%. Мы сэкономили порядка 50 Гкал, это более 100 тыс. рублей. То есть за весь отопительный период каждая квартира сэкономила примерно 1500 рублей. Надеемся, что следующая зима нам даст более полную картину по экономии средств жителей. Ну, а главное, что получают жители, это комфорт и качественное оказание коммунальных услуг», - говорит директор УК «Подшипник» Сергей Гажинов.

«Затраты на теплоснабжение стали меньше. При этом дома на протяжении всей зимы было достаточно комфортно», - поделилась впечатлениями жительница дома на Панкратова, 86 Светлана Мазалецкая.

В ведении УК «Подшипник» находится порядка 180 домов, из них 120- подключены к центральному отоплению. На 20% домов выполнены работы по утеплению фасадов, на 17% - установлено погодозависимое оборудование, на 80% - заменены окна и светильники.

Погодозависимая автоматика регулирует температуру подаваемого теплоносителя в доме в зависимости от температуры за окном. За это отвечает специальная система датчиков температур, клапанов, задвижек и насосов. В Вологде погодозависимой автоматикой оснащены около 30% домов.

«Мы разработали и реализуем стратегию «ЭкоВологда – 2030» и, кончено, никакой экологии не может быть без экономии энергоресурсов. Этот год мы также объявили Годом энергоэффективности и сейчас нарабатываем лучшие практики. Это касается муниципальных зданий, детских садов, школ, где мы в ходе ремонтов работаем комплексно, меняем светильники на энергосберегающие, меняем узлы учета тепловой энергии, фиксируем, какое потребление электроэнергии было до ремонта, какое после. Смотрим такие практики и кейсы и по жилому сектору. Я думаю, что за этот год мы наработаем их по различным домам и будем рекомендовать домовладениям. Ведь это дает, в том числе, экономию при оплате коммунальных услуг», - прокомментировал Мэр Вологды Серей Воропанов.

В рамках стратегии запущен муниципальный проект «Энергоэффективность и энергосбережение», по которому в пилотных школах Вологды прорабатывается внедрение автоматизированного оборудования для систем теплопотребления, диспетчеризация систем водоснабжения и замена отработавших свой срок неэффективных светильников на светодиодные. Поэтапно планируется внедрять такие технологии во всех бюджетных учреждениях и организациях. Также в Вологде планируется реализацияэнергосервисного контракта по замене уличных светильников на энергосберегающие.

Добавим, стратегия «ЭкоВологда» предполагает работу в разных направлениях: развитие «зеленой экономики», экологичного транспорта, формирование «зеленого каркаса», экопросвещение и так далее.