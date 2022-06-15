22 объекта будут украшены граффити в Вологде

Фестиваль стрит-арта «Палисад»пройдет в Вологде с 20 по 26 июня. Его участниками станут 28 художников, которые украсят граффити 22 объекта областной столицы.

«Первоначально художники прислали нам эскизы своих работ, а затем мы под рисунки подбирали необходимые площади. В некоторых случаях предложение украсить граффити ту или иную стену исходило даже от самих жителей района. После согласований с собственниками определены 22 площадки. Так, например, граффити появятся на здании Дворца боевых искусств на Предтеченской, 8, на пешеходном Красном мосту, насооружении на берегу реки Золотухи напротив школы № 8 и так далее. Мы впервые проводим такой фестиваль, и он призван показать, что искусство граффити может стать настоящим украшениям областной столицы. Потребность такого самовыражения есть у многих молодых вологжан, и мы готовы дать им такую возможность и в рамках фестиваля и вне его», - рассказала директор Молодежного центра «ГОР.СОМ35» Яна Филиппова.