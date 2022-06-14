В Вологде в этом году отказались от реализации проектов народного бюджета

Власти Вологды решили в этом году отказатся от реализации проектов по программе «Народный бюджет» из-за ситуации в экономике.

«Цены не стабильные, подрядчики не рискуют брать объекты, в полном объеме проекты не сделать», — объяснил мэр города Сергей Воропанов.

На следующий год, как заявляется, муниципалитет удвоит финансирование программы для каждого ТОСа. Текущие проекты власти обещают отправить на корректировку, чтобы учесть новые расценки. «Если средства останутся, планируем реализацию второго проекта в рейтинге по итогам голосования», — пообещал мэр.