В День России Вологодчина приняла гостей из 30 регионов на IV Всероссийском сельском марафоне в селе Сметанино

14.06.2022 [Общество]

В День России Вологодчина приняла гостей из 30 регионов на IV Всероссийском сельском марафоне в селе Сметанино.

Учредителем мероприятия, которое состоялось в минувшие выходные в Верховажском районе, и председателем оргкомитета является депутат Законодательного Собрания области Евгений Шулепов.

Марафон объединил 1000 профессиональных спортсменов, олимпийских чемпионов и любителей. Среди гостей - политики, представители бизнеса и общественных организаций, любители бега и более 2000 болельщиков.

Евгений Шулепов подчеркнул, что марафон в Сметанино - это событие федерального значения. Он включён Минспортом в Единый федеральный план мероприятий. Подготовка к марафону, который проводится в четвёртый раз, занимает полгода.

«Объединяются все ради общего дела. Думаем только о хорошем, планируем только улучшения, каждый год внедряем что-то новое. Знакомимся со спортсменами со всей России, вдохновляемся их силой, берём пример! - подчеркнул член фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания области Евгений Шулепов. - И это не может не отражаться на людях и на локации. Сметанинцам некогда на лавочках сидеть! Марафон - это водоворот, который затягивает и не отпускает. Великая сила заключена в его мощном созидательном эффекте. Это не просто спортивный праздник, это - праздник возрождения села. Его миссия – привлечь внимание к российской глубинке, развитию локальных экономик».

Свои приветствия в адрес участников марафона направили российские министры и губернаторы.

«Возрождение спортивных традиций в нашей области развивает у детей и молодёжи чувство патриотизма, симулирует к занятию физической культурой и спортом, способствует укреплению их здоровья. Благодаря таким событиям, как марафон в Сметанино, создаются необходимые условия для становления здоровой нации в нашей стране», - отметил в своём приветствии Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

География мероприятия раскинулась более, чем на тридцать регионов. В Верховажский район приехали соседи - жители Ярославля, Костромы и Иваново, москвичи, архангелогородцы, мурманчане, спортсмены из Санкт-Петербурга, Северодвинска и других городов страны.

Марафонцы соревновались на четырех дистанциях: 42 километра, 21 километр, 10 километров и 5 километров. Также в этом году появился новый вид соревнований - скандинавская ходьба.

Трасса марафона пролегла по уникальной исторической дороге - именно по ней 250 лет назад шёл пешком из Архангельска в Москву Михаил Васильевич Ломоносов. Это единственная сертифицированная сельская трасса в стране, где можно сдавать норматив мастера спорта.

Кроме спортивной части марафон привлёк гостей и насыщенной культурной программой. Анимация, мастер-классы, сельская ярмарка, ремесленный посад - это лишь часть развлечений. Концерт Мужского хора Вологодской областной государственной филармонии имени Гаврилина стал главным украшением праздника. Хор выступил в храме Воскресения Христова в Сметанино и Липках.

«Каждый, кто приехал в Сметанино, кто принимал участие в организации марафона, внёс свой вклад в развитие вологодской земли. И нам важно, что этот энергетический заряд спортсмены увезут и в свои регионы, передав эстафету созидания с Вологодчины десяткам областей», - отметила Светлана Володкина, глава Верховского сельского поселения Верховажского района.

Добавим, что «Сметанино-марафон» является частью комплексной Стратегии развития Верховского сельского поселения. Сегодня это одна из лучших сельских стратегий развития в стране, документ был отмечен на федеральных конкурсах призовыми местами.

Результаты реализации стратегии впечатляют: только за последние четыре года в Сметанино приведены в порядок домохозяйства, построено более 20 новых домовладений, высажены новый парк и фруктовый сад, построена новая ферма, модернизирован биатлонный комплекс.

В настоящее время проходит реставрация храма. Открыт новый ФАП, спроектирована новая школа, начата газификация. Кроме этого, разработан генеральный план поселения, что дает возможность заниматься дальнейшим развитием территории, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

Тэги: ЗСО, евгений шулепов, Олег Кувшинников, марафон

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