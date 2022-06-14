В селе Кубенское Вологодского района обнаружили занижение толщины слоя асфальта при ремонте дорог

14.06.2022 [Общество]

Прокуратура Вологодского района проверила, как выполняется ход ремонтных работ улично-дорожной сети в селе Кубенское Вологодского района. Ремонт проводится в рамках муниципального контракта.

Проверкой установлены факты занижения толщины слоя асфальтобетонного покрытия некоторых участков по улице 8 Марта с. Кубенское. Это могло повлечь снижение прочности дорожного покрытия.

«С учетом изложенного прокуратурой Вологодского района в адрес руководителя организации-подрядчика внесено представление, которое рассмотрено, произведены работы по асфальтированию дорожного полотна по улице 8 Марта с. Кубенское в соответствии с требованиями законодательства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщают в прокуратуре Вологодской области

По требованию прокуратуры Вологодского района нарушения законодательства о безопасности дорожного движения устранены.

Тэги: нарушения закона, дороги

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