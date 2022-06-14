Выставка бочек пройдет в Вологде 22 по 26 июня

14.06.2022 [Культура]

Выставка «Музей бочки и бондарного дела» пройдет в вологодском Центре ремесел с 22 по 26 июня. 

Напомним, Музей бочки и бондарного дела открылся в этом году в Кирилловском районе на территории историко-этнографического центра «Застава князей Белозерских» на причале Кузино. 

В экспозицию музей вошли бондарные изделия из коллекции Александра Хохлова. Он сам ездил по деревням и селам и собирал различные жбаны, кухли, кадушки и ушаты. А когда его коллекция разрослась до нескольких сотен экземпляров, он создал первый в России Музей бочки. На выставке в Вологде можно будет увидеть часть этой коллекции.

– Приглашаем на экскурсии 24 июня в 15:00 и 25 июня в 12:00 и 15:00, которые проведет сам владелец экспонатов выставки и коллекционер Александр Хохлов, – говорят сотрудник  Центра ремесел.

Посетить выставку можно с 22 по 26 июня в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.
 

Тэги: выставка, ремесла

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