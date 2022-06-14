На улице Ленинградской в Вологде опрокинулась газель

В Вологде на улице Ленинградской опрокинулась газель.
Авария попала на камеры Baza.net. На видео видно, как газель при попытке повернуть налево, выезжая с Гончарной задевает колесом бордюр и опрокидывается прямо на тротуар.
В Вологде на улице Ленинградской опрокинулась газель.
Авария попала на камеры Baza.net. На видео видно, как газель при попытке повернуть налево, выезжая с Гончарной задевает колесом бордюр и опрокидывается прямо на тротуар.
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