Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня

14.06.2022 [Общество]

Сильные дожди и грозы прогнозируют синоптики в западных и центральныз районах Вологодской области ночью и утром 15 июня в связи с прохождением циклона.

Днем, преимущественно на востоке области, ожидается гроза и град, а в центральных и восточных районах – усиление ветра до 15-18 м/с.

– В связи со сложившейся метеорологической обстановкой на территории области прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением функционирования дорожно-коммунальных служб, увеличением количества ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушения жизнеобеспечения населения, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов различной этажности, падение деревьев со слабой корневой системой, – сообщает Единая дежурная диспетчерская служба города Вологда со ссылкой на данные Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тэги: гроза, град, дождь, ветер, погода, непогода

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