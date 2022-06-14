Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня

Сильные дожди и грозы прогнозируют синоптики в западных и центральныз районах Вологодской области ночью и утром 15 июня в связи с прохождением циклона.
Днем, преимущественно на востоке области, ожидается гроза и град, а в центральных и восточных районах – усиление ветра до 15-18 м/с.
– В связи со сложившейся метеорологической обстановкой на территории области прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением функционирования дорожно-коммунальных служб, увеличением количества ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушения жизнеобеспечения населения, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов различной этажности, падение деревьев со слабой корневой системой, – сообщает Единая дежурная диспетчерская служба города Вологда со ссылкой на данные Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.