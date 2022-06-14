Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня

Сильные дожди и грозы прогнозируют синоптики в западных и центральныз районах Вологодской области ночью и утром 15 июня в связи с прохождением циклона.

Днем, преимущественно на востоке области, ожидается гроза и град, а в центральных и восточных районах – усиление ветра до 15-18 м/с.