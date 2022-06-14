В Череповце возбуждено уголовное дело по факту травмирования двухмесячного ребенка

Следственным отделом по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Череповца, который не уследил за двухмесячным ребенком.

Отца малыша подозревают в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, вечером 13 мая 2022 года 35-летний отец 2-месячного мальчика оставил сына лежать на краю дивана и вышел из комнаты. Малыш упал с дивана и получил повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред его здоровью. После случившегося пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие.