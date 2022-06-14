Лекцию о наивном искусстве прочтет культуролог Людмила Якушева 15 июня

Лекция «Наивное искусство: от истоков до современности» состоится в Арт-галерее «Наш XXI век» 15 июня. Прочтет ее культуролог, доцент ВоГУ Людмила Якушева.

– Посетители узнают об истоках примитивизма в начале XX века, о том, как художники, не владея профессиональными навыками, но получая удовольствие от творчества, стремились выразить себя в своих картинах. Отдельная тема — эпатаж в искусстве в качестве способа привлечения внимания и самоутверждения творца, – говорится в анонсе мероприятия.

Основой лекции Людмилы Якушевой станут работы известных художников: Анри Руссо, одного из самых известных представителей французского примитивизма, Нико Пиросмани — яркого представителя наивного искусства Грузии, авангардиста Марка Шагала, а также Анатолия Зверева, получившего неофициальное звание «первого русского экспрессиониста».

Лекция «Наивное искусство: от истоков до современности» пройдет в день закрытия выставки наивного искусства в Арт-галерее «Наш XXI век» 15 июня в 16:00 по адресу: Вологда, Воркутинская, 7.

Возрастных ограничений нет.

