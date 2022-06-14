На промплощадке завода «Северсталь» спасли выводок утят

На промплощадке завода «Северсталь» спасли выводок из 10 утят, сообщил на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

«На отстойниках комплекса разливочных машин чугуна № 3 и 4 обнаружили выводок утят. При этом мамы-утки рядом не было. Бригадир и машинист готовились к пуску разливочных машин чугуна, видимо, утку спугнули, а выводок из 10 птенцов остался. Запускать машины было нельзя, с большой вероятностью утята бы погибли», — говорится в сообщении.

Работники спустились в отстойник и достали выводок. Орнитолог Дарвинского заповедника Мирослав Бабушкин пояснил, что сразу после вылупления утята способны передвигаться и искать пищу самостоятельно.

Пока работники доставали птенцов, к ним прилетела утка и стала громко крякать. Утят выпустили к ней, и та увела их в лес.