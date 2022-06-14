Производство стекла в России упало на 30%

14.06.2022 [Экономика]

Загрузка стекольных заводов в России снизилась на 30%, сократилось также и производство. Продажи листового стекла упали из-за сокращения спроса на внутреннем рынке, сбоев в логистике и санкций. Такие данные сообщили в пресс-службе Минпромторга изданию РБК. При этом потребности внутреннего рынка в стекле полностью обеспечены, так как спрос на него тоже упал.

По данным Минпромторга, до конца апреля 2022 года производство листового стекла в России росло. В апреле объем производства вырос на 3% по сравнению с мартом, а по итогам января—апреля 2022 года рост составил почти 21% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В мае потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства, заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн на форуме в рамках выставки «Мир стекла» в начале июня. По его словам, за первые четыре месяца 2022 года спрос снизился на 20%. Многие застройщики не начинают новые проекты по возведению не только жилья, но и бизнес-центров и торговых комплексов. При этом, остановок ранее начатых проектов нет, также не остановлены стройки, которые идут на бюджетные деньги. 

По словам исполнительного директора Союза стекольных предприятий (в него входят компании AGC, Gurdian Glass, РСК и другие) Сергея Секина, снижение спроса на стекло связано не только с сокращением новых проектов, но и с сокращением заказов на замену окон. На новостройки идет 70% листового стекла, а на капремонты и замену окон - 30%. Также снижение объемов производства стекла связано с остановкой автопроизводств. Производство автомобильного стекла, по данным Минпромторга, снизилось в мае более чем на 50%.

Спрос на стекло, а вслед за ним и производство падает также из-за сокращения экспорта. Почти 30% российского стекла шло на экспорт, в том числе в страны Европы. Сейчас стекольщики ищут другие рынки сбыта. Но есть проблемы из-за укрепления рубля и проблем с логистикой. 

Тэги: стекло, санкции

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