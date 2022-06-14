Вологжане привезли 5 медалей с Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу «Нижегородский кремль».

Турнир проходил в городе Городец, Нижегородской области с 10 по 12 июня. Сильнейшего выявляли в двух дисциплинах, жиму и классическому жиму.



Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсмены из Шексны, которые завоевали 2 «золотых», 1 «серебряную» и 2 «бронзовых» медали.

Алина Удальцова, которая в начале июня получила звание Мастер спорта России, ещё раз подтвердила свой класс, завоевав сразу три медали. Одержав победу в дисциплине классический жим, с результатом 82,5 кг. А так же завоевав серебряную и бронзовую медаль в жиме, весовая категория до 52 кг. и абсолютном зачете среди женщин соответственно.



Михаил Баженов стал победителем в классическом жиме, с результатом 190 кг., в весовой категории до 93 кг. среди мужчин. Олеся Бутусова заняла третье место в категории до 69 кг. Девушка подняла штангу весом в 95 кг.