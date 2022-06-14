Дефицит бюджета в 2022 году составит 9,7 млрд рублей

Правительство Вологодской области сообщило, что в этом году одобрены поправки в областной бюджет. Они связаны с необходимостью решения срочных, социально значимых задач, реализации «антикризисных» мероприятий и решений, принятых на Градостроительных советах. Дефицит бюджета составит 9,7 млрд рублей.

«С учетом предлагаемых поправок в 2022 году доходная часть областного бюджета составит 109,5 млрд. рублей, расходная — 119,2 млрд. Дефицит областного бюджета составит 9,7 млрд. рублей. В текущем году наша область получит из федерального бюджета дополнительно 2,9 млрд. рублей. Основной объем — 1,9 млрд. — будет направлен на развитие дорожного хозяйства», — сообщил первый заместитель Губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов.

Поправками предусмотрены расходы за счет бюджетных кредитов, предоставленных области из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов на сумму 4,2 млрд. рублей. Средства будут направлены на строительство школы по ул. Преминина в Вологде, Шекснинского проспекта в Череповце, а также социально значимых объектов и приобретение транспорта для Вологды и Череповца.

Деньги также пойдут на антикризисные мероприятия, выплаты на детей от 8 до 17 лет, создание запаса лекарства, поддержку бизнеса, сельского хозяйства, реализацию решений на градсоветах. Кроме того, из-за удорожания материалов, пришлось увеличить на 700 млн рублей статью расходов на капитальный ремонт дорог.

В целом расходы областного бюджета на 2022 год увеличены на 9,1 млрд. рублей.