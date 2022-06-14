15 июня жители Вологодской области смогут посетить музеи региона бесплатно

14.06.2022 [Культура]

По традиции в третью среду месяца в музеях Вологодской области пройдет день бесплатного посещения. В июне он выпал на 15 число.

Для свободного посещения будут открыты Вологодский государственный музей-заповедник, Вологодская областная картинная галерея, Великоустюгский государственный музей-заповедник, Белозерский областной краеведческий музей и Тотемское музейное объединение.

Бесплатный билет для взрослых жителей Вологодской области выдается при предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего прописку на территории области. Школьники и студенты при предъявлении студенческого билета или справки посещают вологодские музеи бесплатно независимо от места жительства.

Тэги: музеи, бесплатно

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