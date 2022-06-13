18-летнего жителя Великоустюгского района осудили за незаконное хранение пороха

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 18-летнему местному жителю С., признанному виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.

«В течение пяти лет С., не имея специального разрешения, незаконно хранил у себя дома в п. Ломоватка Великоустюгского р-на вещество бездымного охотничьего пороха общей массой 286,2 грамма», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом возраста подсудимого, явки с повинной и признания вины, юноше назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.