18-летнего жителя Великоустюгского района осудили за незаконное хранение пороха

13.06.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 18-летнему местному жителю С., признанному виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.

«В течение пяти лет С., не имея специального разрешения, незаконно хранил у себя дома в п. Ломоватка Великоустюгского р-на вещество бездымного охотничьего пороха общей массой 286,2 грамма», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом возраста подсудимого, явки с повинной и признания вины, юноше назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.

Тэги: взрывчатые вещества, незаконное хранение, уголовное дело, приговор

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