Наталью Поклонскую освободили от должности замруководителя Россотрудничества

Наталью Поклонскую освободили от должности заместителя руководителя Россотрудничества, сообщает ТАСС.

Соответствующий указ, датированный 13 июня и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня подписания.

В свою очередь Поклонская в своём канале в Telegram пояснила, что решение об освобождении от должности связано с её переходом на другую работу и поблагодарила президента за поддержку и доверие.

Отмечается также, что Наталья Поклонская была назначена на указанную должность 2 февраля 2022 года.