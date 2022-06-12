Подводная лодка «Вологда» заложена на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга

12.06.2022 [Общество]

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Вологда» заложена на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, это событие приурочено к 875-летию города Вологды.

– Эта подлодка, неслышимая и зоркая, способна погружаться на максимальную глубину и пребывать в автономности 40 суток. Строительство государственной важности в лучших морских традициях русского флота. Мощная и надежная, «Вологда» будет стоять на страже нашей Родины, – добавил губернатор.

Фото: https://vk.com/o.a.kuvshinnikov

Тэги: подводная лодка, юбилей Вологды

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