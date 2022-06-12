Один человек погиб и один получил травмы в ДТП в Бабушкинском районе

12.06.2022 [Происшествия]

Один человек погиб и один получил травмы в ДТП в Бабушкинском районе Вологодской области.

Авария произошла 12 июня около 12:20 на 40-м километре автодороги «Тотьма-Никольск».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, 63-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. 

В результате ДТП водитель получил смертельную травму, а его пассажирка – 39-летняя женщина с травмами была доставлена в медучреждение.
 

Тэги: ДТП, погиб

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