Один человек погиб и один получил травмы в ДТП в Бабушкинском районе Вологодской области.

Авария произошла 12 июня около 12:20 на 40-м километре автодороги «Тотьма-Никольск».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, 63-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель получил смертельную травму, а его пассажирка – 39-летняя женщина с травмами была доставлена в медучреждение.

