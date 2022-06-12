Один человек погиб и один доставлен в больницу с травмами после ДТП в Череповецком районе

Один человек погиб и один доставлен в больницу с травмами после ДТП, которое произошло в Череповецком районе на 2 километре автодороги «Авдеевская-Марьинская» 11 июня около 20:20.

По предварительной информации, 43-летний череповчанин, управляя квадроциклом, который не бул зарегистрирован, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия водитель получил смертельную травму, а его пассажир – 42-летний житель Череповецкого района с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение города Череповца.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

