Один человек погиб и несколько получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Череповецком районе 11 июня

Один человек погиб и несколько получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Череповецком районе.

Авария произошла на 154-м километре автодороги А-114 «Вологда-Тихвин Р-21 «Кола» 11 июня около 14:25.

По предварительной версии пресс-службы УМВД России по Вологодской области, автомобиль «Нива», двигаясь со стороны Череповца в сторону Устюжны, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем «Опель Мерива».

От удара «Ниву» перевернулась и она осталась на проезжей части.

«Опель» отбросило на автомобиль «Хонда CR-V», который двигался в попутном направлении позади него.

Так же участником ДТП стал автомобиль «Мицубиси Паджеро спорт», который смог избежать столкновения с другими участниками аварии, но разлетевшиеся осколки причинили внедорожнику механические повреждения.

В результате аварии на месте происшествия скончался пассажир «Опеля» – 83-летний мужчина.

Пострадали: водитель «Нивы» – 43 –летний мужчина и водитель «Опеля» – 50-летняя женщина. Оба они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медучреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.