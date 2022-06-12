Один человек погиб и несколько получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Череповецком районе 11 июня

12.06.2022 [Происшествия]

Один человек погиб и несколько получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Череповецком районе.

Авария произошла на 154-м километре автодороги А-114 «Вологда-Тихвин Р-21 «Кола» 11 июня около 14:25.

По предварительной версии пресс-службы УМВД России по Вологодской области, автомобиль «Нива», двигаясь со стороны Череповца в сторону Устюжны, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем «Опель Мерива». 

От удара «Ниву» перевернулась и она осталась на проезжей части. 

«Опель» отбросило на автомобиль «Хонда CR-V», который двигался в попутном направлении позади него. 

Так же участником ДТП стал автомобиль «Мицубиси Паджеро спорт», который смог избежать столкновения с другими участниками аварии, но разлетевшиеся осколки причинили внедорожнику механические повреждения. 

В результате аварии на месте происшествия скончался пассажир «Опеля» – 83-летний мужчина. 

Пострадали: водитель «Нивы» – 43 –летний мужчина и водитель «Опеля» – 50-летняя женщина. Оба они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медучреждение. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, погибший, пострадавшие

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