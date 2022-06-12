Водитель погиб при падении автомобиля в реку с моста в Никольском районе Вологодской области

12.06.2022 [Происшествия]

61-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» погиб в ДТП около деревни Большое Сверчково в Никольском районе Вологодской области.

ДТП произошло 11 июня около 14:20. 

– По предварительной версии, житель деревни Большое Сверчково, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и совершил съезд с моста через реку Анданга с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель погиб, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

На месте происшествия работал наряд ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: погиб, ДТП, мосты

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