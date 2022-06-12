Бесплатная ярмарка – фримаркет пройдет в Вологде 14 июня

Фримаркет пройдет в Вологде 14 июня в вегетарианском кафе на проспекте Победы, 13.

Напомним, что фримаркет – это бесплатная ярмарка, куда можно принести хорошие вещи, которые вам больше не нужны, а взамен взять все, что вам нравится.

– Мы не продумываем систему карточек «принес 3 вещи = уноси 3 вещи». Вы берете то, что вам действительно нравится и нужно. Вы приносите то, что вам не нужно, но пригодится другому, – поясняет организатор Евгения Михненко.

Вещи, которые вы планируете принести на фримаркет должны быть в хорошем состоянии.

– По нашему опыту еще ни одна девушка с радостью не надела платье, которое имело неприятный запах, и ни один парень не примерил штаны, которые были в собачьей шерсти. Зато мы наблюдали, как люди, не примеряя кладут в свой пакет одежду чистую и глаженную. Более того, некоторые кудесницы прикладывали бирки с историей вещи и краткой информацией о товаре – ткань, размер и так далее, – поясняют организаторы.

На фримаркет можно принести одежду, обувь, книги, ремни, сумки, открытки, плакаты и многое другое. Организаторы заранее предупреждают, что не нужно приносить просроченную косметику, лекарства, продукты, б/у нижнее белье, носки, колготки. Исключением тут мо8ут быть вещи для самых маленьких, чисто выстиранные и упакованные.

Начало мероприятия 14 июня в 13:00 по адресу: Вологда, проспект Победы, 13, кафе «Вега».

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

