Бывшего главу одного из муниципальных образований Тотемского района Вологодской области подозревают в подлоге и присвоении имущества

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований Тотемского района Вологодской области по фактам совершения ряда должностных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата – 3 эпизода) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог).

– По версии следствия, глава одного из муниципальных образований, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, с целью совершения хищения средств местного бюджета, в середине 2020 года изготовил фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по чистке, углублению и укреплению берега и обустройства подъездных путей пожарного водоема в Тотемском районе, в последующем – документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ, на основании которых органом местного самоуправления была произведена оплата по муниципальному контракту. Полученными денежными средствами в размере 299 тыс. рублей чиновник распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб муниципальному образованию на указанную сумму, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Помимо этого, сообщается, что в конце 2018 года и в середине 2021 года подозреваемый незаконно передал своим знакомым вверенное ему имущество – 2 автомобиля, перед одним из которых у него имелись долговые обязательства.

Эти уголовные дела, возбужденные по результатам проверок, материалов прокуратуры, а также оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ и УМВД России по Вологодской области, соединены в одно производство.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводит комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в марте этого года в отношении этого же фигуранта следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершилось расследование уголовного дела по факту совершения ряда должностных преступлений при изготовлении фиктивного муниципального контракта на поставку подсыпки для содержания автомобильных дорог местного значения. Сейчас это уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде.

