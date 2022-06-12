Бывшего главу одного из муниципальных образований Тотемского района Вологодской области подозревают в подлоге и присвоении имущества

12.06.2022 [Происшествия]

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований Тотемского района Вологодской области по фактам совершения ряда должностных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата – 3 эпизода) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог).

– По версии следствия, глава одного из муниципальных образований, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, с целью совершения хищения средств местного бюджета, в середине 2020 года изготовил фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по чистке, углублению и укреплению берега и обустройства подъездных путей пожарного водоема в Тотемском районе, в последующем – документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ, на основании которых органом местного самоуправления была произведена оплата по муниципальному контракту. Полученными денежными средствами в размере 299 тыс. рублей чиновник распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб муниципальному образованию на указанную сумму, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Помимо этого, сообщается, что в конце 2018 года и в середине 2021 года подозреваемый незаконно передал своим знакомым вверенное ему имущество – 2 автомобиля, перед одним из которых у него имелись долговые обязательства.

Эти уголовные дела, возбужденные по результатам проверок, материалов прокуратуры, а также оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ и УМВД России по Вологодской области, соединены в одно производство.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводит комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в марте этого года в отношении этого же фигуранта следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершилось расследование уголовного дела по факту совершения ряда должностных преступлений при изготовлении фиктивного муниципального контракта на поставку подсыпки для содержания автомобильных дорог местного значения. Сейчас это уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде.
 

Тэги: уголовное дело, глава, чиновник

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах
В Вологде мужчина задушил девушку во время интимной близости
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологодской области
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
В Вологде женщина выпала из окна и разбилась
В Вологде с 9 июня поменяется схема движения в Драмтеатра
Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей
Под Вологдой частный самолет потерпел аварию
Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией

Похожие новости

В Вологодской области мужчина организовал оружейную мастерскую в своей квартире

По фактам незаконного изготовления оружия и хранения взрывчатых веществ возбуждены уголовные дела

533
0

В Грязовецком районе директора УК будут судить за ненадлежащую уборку наледи с крыши дома

По его вине двое 13-летних подростков получили травмы

631
0

Работница школы искусств в Бабаево украла телефон ученицы

19-летняя подозреваемая пояснила, что похитила телефон для личного пользования

728
0

Житель Вологды украл 20 тысяч рублей из закрытой на ночь аптеки

На допросе он пояснил, что в заведении не было сигнализации и видеонаблюдения, и он решил этим воспользоваться

666
0

В Устюженском районе экс-полицейского будут судить за взятку

По версии следствия, он за деньги помогал местному предпринимателю незаконно заготавливать древесину

1128
0

Жительницу Вологды будут судить за причинение смертельной травмы сожителю

Она избила мужчину так, что его увезли в больницу, где он скончался

1134
0

В Бабаевском районе возбудили уголовное дело по факту гибели рыбака

Лодка с тремя мужчинами перевернулась на реке Чагодоща 30 апреля: двоих спасли, один утонул

656
0

Житель Вашкинского района убил жену за пропажу 4500 рублей

Суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и обязал выплатить сестре погибшей 150 тысяч рублей

944
0

Житель Никольского района спилил больше 10 елей ради шишек

Суд приговорил его к году лишения свободы условно и взыскал с него 376 720 рублей компенсации ущерба

995
0

Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова

Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Тошня 8 июля 2021 года

2992
0

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора АО «Дед Мороз» и бывшего депутата Татьяны Муромцевой

Её обвиняют в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, присвоении и отмывании денежных средств

3022
0

В Череповце племянница тайно оформила на тётю кредит

Теперь 20-летней девушке грозит уголовное наказание за мошенничество

840
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка «Игрушки моего детства» открылась в Сямженском краеведческом музее
Выставочный проект «Прялки Северной Двины» готовится к открытию в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
Двое подростков пострадали в ДТП в Кич-Городецком районе 11 июня
Один человек погиб и несколько получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Череповецком районе 11 июня
Водитель погиб при падении автомобиля в реку с моста в Никольском районе Вологодской области
Показ исторической мистической драмы «Прорицатель» состоится в кинотеатре «Ленком» в Вологде 23 июня
Бесплатная ярмарка – фримаркет пройдет в Вологде 14 июня
 
10.06.2022 [Общество]

Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии

1096
0
12.06.2022 [БлогоVO]

А вы видели когда-нибудь, как выглядит субботник у водолазов? ( они же дайверы)

142
0
10.06.2022 [Обзор Прессы]

Спецгашение петровского конверта и марки прошло в Вологодском кремле

408
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика