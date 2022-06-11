Ретро-автопробег замедлил поток автомобилей дачников субботним утром под Вологдой

Автопробег на автомобилях, выпущенных в СССР, прошел от Вологды до поселка Нефедово в Вологодском районе 11 июня.

– На советских автомобилях с клубом «Реал-ретро» проехали колонной от Администрации района до Нефедово. Там у комплекса «Мировые башни» прошел наш фестиваль национальных культур «Ковчег», – говорит глава Вологодского района Сергей Жестянников.

По словам главы района, на празднике в Нефедово выступили десятки коллективов районных ДК, представители диаспор и Ассамблеи народов Вологодчины. Гости и участники мероприятия смогли угоститься блюдами национальных кухонь.

Как сообщают вологжане в социальных сетях, колонна старых автомобилей сильно замедлила поток автомобилей, которые в субботу утром выезжали за город на дачи.

– Ехали со скоростью 60 км в час до мировых башен. Все дачники приняли участие в забеге. Кто-то, конечно, не выдерживал и нарушая обгонял по встречке… На полпути часть старых машин сломалась, – рассказал очевидец Сергей Сергеев.