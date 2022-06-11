В Вологде определен подрядчик на реализацию новой схемы движения на съезде с Октябрьского моста

В этом году в Вологде будет внедрена новая схема съезда с Октябрьского моста и проезда в районе Старого рынка. Эту схему разработали эксперты Высшей школы экономики. Накануне в Вологде подписан контракт с подрядчиком – вологодской компанией «Продвижение», который будет проводить эту работу.

– Схема предусматривает несколько нововведений. При съезде с Октябрьского моста весь автотранспорт поедет направо за исключением общественного – он может двигаться и направо, и налево. По проспекту Победы вокруг бульвара будет изменено направление движения – теперь оно будет осуществляться по часовой стрелке. Для этого нам нужно будет установить новые светофоры на перекрестках улиц Мира - Сергея Орлова и Мира – проспект Победы. Также дополнительные светофорные стойки появятся у Старого рынка, чтобы регулировать поворот налево на проспект Победы, и на перекрестке «проспект Победы – Батюшкова», чтобы пропускать транспорт дальше, в сторону улицы Ленинградской. По мнению экспертов, такая схема движения позволит сделать этот транспортный узел более безопасным для пешеходов и водителей и увеличить пропускную способность улиц, особенно в часы пик, – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Также на перекрестке «Мира – проспект Победы» вместо существующих двух нерегулируемых пешеходных переходов появится один регулируемый. Все необходимые светофорные объекты, а также более 130 новых дорожных знаков и должен установить подрядчик. Также ему предстоит нанести разметку нового пешеходного перехода на улице Мира. Работа начнется в июне. Полностью новая схема будет реализована в летне-осенний период, после чего заработает в полном объеме.

Помимо этого, сообщается о внедрении новой схемы дорожного движения на улице Предтеченской в районе Вологодского драмтеатра.

– Исследование проблемных участков дорог города проводилось экспертами Высшей школы экономики в рамках работы проектного комитета «Вологда – снижение аварийности на улично-дорожной сети». В итоге были смоделированы динамические схемы, учитывающие транспортные потоки, конфликтные точки, места, где формируются дорожные пробки, и направленные на решение этих проблем, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

За время работы проектного комитета «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети» ликвидировано около 40 мест концентрации ДТП.