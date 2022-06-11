В Вологде определен подрядчик на реализацию новой схемы движения на съезде с Октябрьского моста

11.06.2022 [Общество]

В этом году в Вологде будет внедрена новая схема съезда с Октябрьского моста и проезда в районе Старого рынка. Эту схему разработали эксперты Высшей школы экономики. Накануне в Вологде подписан контракт с подрядчиком – вологодской компанией «Продвижение», который будет проводить эту работу.

– Схема предусматривает несколько нововведений. При съезде с Октябрьского моста весь автотранспорт поедет направо за исключением общественного – он может двигаться и направо, и налево. По проспекту Победы вокруг бульвара будет изменено направление движения – теперь оно будет осуществляться по часовой стрелке. Для этого нам нужно будет установить новые светофоры на перекрестках улиц Мира - Сергея Орлова и Мира – проспект Победы. Также дополнительные светофорные стойки появятся у Старого рынка, чтобы регулировать поворот налево на проспект Победы, и на перекрестке «проспект Победы – Батюшкова», чтобы пропускать транспорт дальше, в сторону улицы Ленинградской. По мнению экспертов, такая схема движения позволит сделать этот транспортный узел более безопасным для пешеходов и водителей и увеличить пропускную способность улиц, особенно в часы пик, – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Также на перекрестке «Мира – проспект Победы» вместо существующих двух нерегулируемых пешеходных переходов появится один регулируемый. Все необходимые светофорные объекты, а также более 130 новых дорожных знаков и должен установить подрядчик. Также ему предстоит нанести разметку нового пешеходного перехода на улице Мира. Работа начнется в июне. Полностью новая схема будет реализована в летне-осенний период, после чего заработает в полном объеме.

Помимо этого, сообщается о внедрении новой схемы дорожного движения на улице Предтеченской в районе Вологодского драмтеатра.

– Исследование проблемных участков дорог города проводилось экспертами Высшей школы экономики в рамках работы проектного комитета «Вологда – снижение аварийности на улично-дорожной сети». В итоге были смоделированы динамические схемы, учитывающие транспортные потоки, конфликтные точки, места, где формируются дорожные пробки, и направленные на решение этих проблем, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

За время работы проектного комитета «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети» ликвидировано около 40 мест концентрации ДТП. 

Тэги: схема движения, Октябрьский мост

ТОП НЕДЕЛИ

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»
Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах
В Вологде мужчина задушил девушку во время интимной близости
В Великоустюгском районе бык насмерть забодал доярку
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологодской области
В Вологде женщина выпала из окна и разбилась
В Вологде с 9 июня поменяется схема движения в Драмтеатра
Экс-заведующую детского сада в Вологде осудили за присвоение двух миллионов рублей
Под Вологдой частный самолет потерпел аварию
Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией

Похожие новости

В Вологде с 9 июня поменяется схема движения в Драмтеатра

Сегодня ночью там будет нанесена разметка по новой схеме

1922
0

На улице Мира в Вологде изменены правила парковки

Изменения коснулись участка от улицы Козленской до улицы Лермонтова 

2317
0

На перекрестке улиц Октябрьской и Мира в Вологде предлагают оборудовать мини-кольцо

Идею озвучил на своей странице в соцсети Сергей Воропанов

3948
0

В Вологде стартовало интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста

Отдать свой голос вологжане смогут за один из трех вариантов, представленных на сайте городской администрации

5733
5

В Вологде изменится схема маршрутов общественного транспорта

 На этот раз к работе привлекут специалистов-транспортников, а также частных перевозчиков

 
8626
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде определен подрядчик на реализацию новой схемы движения на съезде с Октябрьского моста
Опубликована подробная программа фестиваля «Город ремесел»
В Грязовце возбуждено уголовное дело в отношении бывшего работника сферы закупок учреждения соцобслуживания
Две женщины и трехлетний ребенок пострадали в ДТП в Череповецком районе 10 июня
Движение транспорта по улице Галкинской в Вологде будет ограничено с 14 июня по 30 июля
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
Предварительную концепцию благоустройства парка Ветеранов представили в Вологде
 
10.06.2022 [Общество]

Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии

795
0
11.06.2022 [БлогоVO]

Побывала на премьере фильма «Одна» (12+) в «Ленкоме»

44
0
10.06.2022 [Обзор Прессы]

Спецгашение петровского конверта и марки прошло в Вологодском кремле

322
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика